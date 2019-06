Le parti dirigé par Idrissa Seck a enfin donné son point de vue à travers les déclarations de l’un des proches du président du parti.

Aphone depuis le début du scandale présumé sur le pétrole et le gaz suite aux révélations de Bbc, le parti Rewmi s’est prononcé hier, à Thiès, sur la question. Et c’est pour rappeler qu’il y a «des enjeux beaucoup plus importants que les ego, les affirmations de soi, les victoires personnelles et les positionnements». Ousseynou Guèye, membre du Secrétariat national du parmi Rewmi, a déclaré : «L‘éthique de responsabilité a pu conduire à un certain silence.» Un silence qui, selon lui, «n’était ni distance ni indifférence», mais «quand un Peuple décide de s’exprimer librement, le devoir d’un leader est de l’écouter attentivement afin de mieux s’assurer de la compréhension du message de ce dernier». Et selon le chef de Cabinet du président du Conseil départemental de Thiès, «il fallait simplement laisser au temps, qui est aussi vérité, de montrer que la gestion sobre et vertueuse tant proclamée n’était qu’un leurre. Les Sénégalais commencent maintenant à se rendre à l’évidence».

Aussi, le responsable rewmiste insistera surtout sur le silence de leur leader depuis le début du scandale. Il dit : «Le président Idrissa Seck, qui est assurément un homme de vision et de raison, n’a cessé d’attirer l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt national et avait alerté très tôt sur les questions du pétrole et du gaz. Mais il prêchait dans le vide. Et les évènements actuels, les révélations, les multiples réactions ne font en vérité que confirmer la pertinence et la justesse de ses propos.» Il se réjouit de «l’élan patriotique des Sénégalais qui, depuis, exigent la vérité, la lumière et la justice, et refusent de se laisser divertir». Ousseynou Guèye affirmera que «le Rewmi, toujours au service des causes justes, réaffirme son attachement à une saine et transparente gestion de nos ressources naturelles». Et de conclure, en remerciant et en félicitant «toutes les organisations qui ont pris des initiatives pour sensibiliser nos compatriotes, les mobiliser autour des intérêts exclusifs et supérieurs de notre pays».

nfniang@lequotidien.sn