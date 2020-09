Qu’est-ce qui a bien pu passer dans la tête des jeunes joueurs que sont Mason Greenwood et Phil Foden ? Considérés comme les plus grandes pépites de l’Angleterre et sélectionnés par Gareth Southgate, ils ont été exclus de la sélection. La raison ? Ils ont été surpris en train de ramener des filles dans l’hôtel où logeait la sélection.

Agés respectivement de 18 ans l’un et de 20 ans l’autre, Mason Greenwood et Phil Foden ont fait leur début en sélection cette semaine face à l’Islande (1-0). Mais pour le prochain match face au Danemark ce mardi, ils ne feront pas partie du groupe. En effet, les deux joueurs ont été exclus de la sélection anglaise après une affaire peu reluisante pour deux jeunes de leur âge.

Selon les informations du Daily Mail, les deux joueurs de Manchester (l’un de United et l’autre de City) ont été surpris avec des filles dans leur chambre d’hôtel, en Islande. Sans hésiter, Southgate a pris la décision de les renvoyer pour ne pas avoir respecté les mesures édictées contre le coronavirus. A noter que Foden est déjà père d’un enfant de 2 ans.

Pour rappel, le désormais ex-capitaine Harry Maguire a été lui aussi zappé de la liste des sélectionnés pour les matchs contre l’Islande et le Danemark. La Fédération locale ayant décidé d’écarter le sociétaire de Manchester United des Three Lions après que ce dernier a été reconnu coupable par la justice grecque d’agression envers les Forces de l’ordre.

Un dérapage dont il s’est rendu coupable alors qu’il profitait de ses vacances. Le procès du joueur s’étant tenu la semaine dernière à l’île de Syros.