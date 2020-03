Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, a annoncé ce samedi les actions menées par son département dans la lutte contre le coronavirus. Selon lui, plus d’une centaine de compatriotes ont été rapatriés et 15 autres se trouvent présentement à Lomé où ils sont pris en charge par la mission diplomatique. Sans oublier l’aide qui sera réservée aux familles des émigrés et des missions diplomatiques.

Quel soulagement ! Tenaillés entre l’envie de rentrer et le risque de choper le coronavirus, les compatriotes expatriés bloqués loin de chez eux sont délestés de certaines inquiétudes avec leur retour au pays natal, car leur sort a connu une issue heureuse. C’est une révélation du ministre des Affaires étrangère qui faisait ce samedi face aux Sénégalais après le point de presse du ministère de la Santé et de l’action sociale. «Les 72 Sénégalais bloqués à Casablanca, au Maroc, ont été rapatriés. Le chef de l’Etat a affrété un aéronef pour les rapatrier. Ils sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires», a informé Amadou Ba selon qui cette situation est liée à la suspension du trafic aérien en vue de contenir la chaîne de transmission de la maladie, qui s’est propagée à travers le monde de manière exponentielle. Ce qui fait que «les mouvements à nos frontières se sont accentués dans un contexte généralisé de fermeture des frontières», dit-il. A l’en croire, le département des Affaires étrangères est venu aussi en aide aux 25 compatriotes bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie après que ces deux pays se sont convenus de fermer leurs frontières. «Des négociations entamées avec les autorités mauritaniennes nous ont permis de les convoyer vers notre pays où ils ont été pris en charge», a-t-il indiqué.

Selon Amadou Ba, le Sénégal compte de nombreux compatriotes en transit, bloqués dans des pays «qui ont suspendu leurs liaisons aériennes avec le nôtre». «C’est ce qui explique, dit-il, que les 15 Sénégalais qui étaient bloqués en transit en Ethiopie sont envoyés au Togo, à Lomé, où ils bénéficient d’une prise en charge par la mission diplomatique sénégalaise dans ce pays.»

Par ailleurs, Amadou Ba indique aussi que les 42 compatriotes bloqués aux Etats-Unis ont été ramenés chez eux en milieu de la semaine dernière. Cependant, «ils sont confinés au Lac Rose», rassure-t-il. Le patron de la diplomatie sénégalaise rappelle que le chef de l’Etat a promis de réserver une part aux familles des Sénégalais de la diaspora dans le Fonds Covid-19. «Elle se déclinera en des mesures d’urgence concrètes pour assister nos compatriotes à l’étranger en situation de vulnérabilité sans oublier nos étudiants. En outre, une attention toute particulière sera accordée aux familles restées au pays de nos compatriotes de la diaspora», a-t-il annoncé, sans oublier de soutenir dans le même sens que les missions diplomatiques vont continuer à remplir leur mission.