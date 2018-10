Fin de l’intérim à la Ld. Nicolas Ndiaye a été confirmé par le 8ème Congrès ordinaire qui a également investi Macky Sall comme son candidat pour 2019.

Secrétaire général par intérim depuis la démission de Mama­dou Ndoye, Nicolas Ndiaye a été confirmé ce week-end lors du 8ème congrès ordinaire de la Ld. Khoudia Mbaye devient Secrétaire générale adjointe chargée des relations internationales et Moussa Sarr Secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures. Il conserve aussi son poste de porte-parole du parti. En revanche, Yéro Deh a été désigné président d’honneur. Nicolas Ndiaye n’a pu oublier la séparation avec Mamadou Ndoye, Souleymane Guèye Cissé et autres qui sont aujourd’hui les animateurs de la Ld-Debout. «Notre parti a connu une scission, on ne peut pas ne pas en parler pour que demain une telle crise ne puisse pas avoir lieu ou puisse être amoindrie. Je suis convaincu qu’on pouvait ne pas se séparer avec les camarades si on respectait la démocratie. Et même si la séparation était inévitable, elle aurait pu se faire dans la paix pour des gens qui ont fait 20 à 40 ans. Ceux avec qui on s’est séparé se sont mis à insulter, à accuser. Pour moi, c’est vilain, mais la crise a montré la solidité de notre parti», a-t-il dit.

Auparavant, la Ld a investi Macky Sall comme son candidat. «Quand on chemine avec quelqu’un pendant sept ans, on est comptable de ce qu’il a fait. Il nous associe à ses réflexions et à ses décisions. Je ne vois pas pourquoi faire autre chose que de l’investir et poursuivre le compagnonnage, d’autant plus que ce bilan est largement positif et je pense qu’il sera plébiscité par les Sénégalais», a dit le député qui reconnaît tout de même qu’il reste «des efforts à faire».

Stagiaire