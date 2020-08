Onze personnes du ministère de la Microfinance ont reçu hier les ordres nationaux pour services rendus à la Nation. La cérémonie de décoration a servi de cadre à Zahra Iyane Thiam pour rappeler à son personnel les défis à relever pour atteindre les objectifs.

Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, a profité de la cérémonie de décoration du personnel de son département pour rappeler à ses collaborateurs les défis à relever dans son ministère. Il s’agit, selon elle, de l’inclusion financière de la majorité de la population, du développement de mécanismes de financement innovants et participatifs et de la participation adéquate au financement des activités des secteurs prioritaires du Plan Sénégal émergent (Pse). S’y ajoutent une contribution plus significative au financement de l’économie locale, l’ajustement du cadre réglementaire aux potentialités du secteur et la stabilisation et la sécurisation du secteur de la Microfinance.

«Pour l’essentiel, il s’agit d’une part de consolider nos acquis tout en levant nos contraintes et, d’autre part, de prendre en compte les priorités définies dans le Pse mises à jour, à la lumière des enseignements de la pandémie du Covid-19», a expliqué Zahra Thiam.

C’est dans ce contexte qu’elle inscrit la création récente du Fonds national de la microfinance (Fonamif) qui est un instrument financier sur lequel son ministère fonde beaucoup d’espoir pour apporter une réponse adaptée au besoin financier et technique des acteurs.

Onze personnes du ministère de la Microfinance ont été promus par le président de le République, dans les ordres nationaux au regard de leur brillant parcours professionnel au ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire. Au total, 11 récipiendaires dont quatre nommés Chevaliers dans l’Ordre national du Lion et sept dans l’Ordre du mérite ont reçu les hommages de la Nation.

Selon le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, ces différents ordres ont été institués pour distinguer le mérite et marquer la reconnaissance de la Nation pour services rendus. Zahra Iyane a adressé de vives félicitations pour ces distinctions qui consacrent le mérite des récipiendaires et valorisent leurs comportements et autres actions qui contribuent au rayonnement du secteur.

«Vous méritez amplement votre promotion dans les ordres nationaux. Vous avez rendu des services de très haute portée à notre pays. C’est pourquoi, vous restez une source de fierté», a soutenu la ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire.

Zahra Iyane Thiam et ses collaborateurs ont reconnu et salué hier les qualités, l’engagement, l’altruisme, les convictions, les nombreux accomplissements d’une riche carrière et d’un remarquable parcours de vie des récipiendaires.

«Vous avez sacrifié de votre temps, de votre vie, de votre famille, aujourd’hui, le président de la République, Macky Sall, vous honore. Je vous exhorte à continuer à vous investir pleinement dans le chantier de l’édification d’un Sénégal prospère», a soutenu Mme Thiam tout en invitant les distingués à maintenir le flambeau toujours plus haut.