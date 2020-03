Dans le souci d’améliorer l’organisation et la sécurité dans les stades et lieux de pratique sportive, la Fédération sénégalaise de football (Fsf), en partenariat avec l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp) et l’Institut de formation aux métiers des sports (Ifm Sports), organise ce mois de mars un stage de formation des Stadiers de manifestation publique.

A cet effet, une cérémonie de signature d’une convention tripartite liant les trois structures s’est tenue hier au siège de la Fédération.

Dans son speech, le président Senghor de déclarer : «Nous devons hisser notre niveau de formation. Nous allons vers l’avènement d’un nouveau stade de dernière génération au Sénégal, avec les projets qui sont en cours comme la réfection du Stade Demba Diop, mais aussi les Joj. Donc il y a autant d’éléments qui permettent de hisser le niveau sécuritaire par rapport à ces infrastructures de dernière génération que nous aurons.» Selon le patron du foot sénégalais, «cette signature de convention consistera à la mise à disposition de jeunes Agents de sécurité et de proximité (Asp) afin de leur donner une formation de base en matière de sécurité, communément appelés Stadiers ou agents de sécurité des manifestations publiques».

Pour Me Senghor, qui avait à ses côtés M. Birame Faye, directeur de l’Asp et Mme Courra Kébé, directrice de l’Ifm, «le but final est que ces agents viennent en complément des forces de sécurité régaliennes».

