Dans le cadre de la mobilité et la lutte contre l’insécurité routière, la voie de contournement sur une dizaine de kilomètres à l’entrée de la ville de Tambacounda sera bitumée, a annoncé le ministre en charge des Infrastructures. Abdoulaye Daouda Diallo l’a affirmé en marge de la tournée effectuée dans la région pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de la route Tambacounda-Kédougou.

A l’en croire, ils sont en cours et dans les mois à venir, le bitumage sera réalisé. Cette voie, explique ADD, permettra aux gros porteurs d’éviter de passer dans la ville et cela contribuera grandement à assurer une meilleure mobilité dans la circulation et à réduire considérablement le nombre d’accidents.

