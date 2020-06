L’Association sénégalaise de normalisation (Asn) célèbre aujourd’hui la Journée mondiale de l’accréditation (Jma) qui est une initiative du Forum international d’accréditation (Iaf) et de l’Organisation internationale des accréditeurs de laboratoires (Ilac).

Le thème de cette édition, «L’accréditation pour améliorer la santé et la sécurité des aliments (Ssa)», colle bien avec l’actualité.

En avril 2019, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) et l’Organisation mondiale de la santé (Oms) ont mis en évidence les conséquences des maladies d’origine alimentaire sur les êtres humains avec l’enchaînement des crises sanitaires des années dernières, notamment la grippe aviaire et la maladie de la vache folle.

L’accréditation consiste en la délivrance d’une attestation formelle par une tierce partie qui confirme la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité.

Elle peut être volontaire ou exigée par une administration publique. «L’accréditation est un processus d’amélioration continue de la qualité qui sert à démontrer la conformité aux normes nationales ou internationales prescrites», explique-t-on dans un communiqué.

La journée de l’accréditation de cette année intervient deux jours après la célébration de la seconde Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments (Jissa), célébrée le 7 juin dernier, qui elle aussi a mis l’accent sur la nécessité d’une alimentation saine et sûre. Autrement dit, par le biais des organismes de certification, d’inspection et des laboratoires accrédités, le monde s’efforce continuellement à fournir des aliments plus sains et plus sûrs.

L’Association sénégalaise de normalisation (Asn) est chargée de mettre en œuvre la politique nationale du Sénégal en matière de normalisation et activités connexes, placée sous la tutelle du ministère du Dévelop­pement industriel et des Pmi.

Elle coordonne la mise en œuvre de la politique nationale Qualité du Sénégal, adoptée par décret n° 2017-461. Cette politique qualité définit l’Infras­tructure nationale de la qualité qui est composée des piliers suivants : la normalisation, l’évaluation de la conformité, la métrologie et l’accréditation.