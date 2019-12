Malang Cissé alias Obama prend la tête de la mairie de Goudomp. Jusque-là premier adjoint du défunt Abdoulaye Bosco Sadio, il a bénéficié de la confiance du Conseil municipal qui l’a élu hier. A l’issue d’un vote calme, supervisé par Khady Diallo, deuxième adjointe au maire, et Ousmane Niang, préfet du département, M. Cissé a obtenu 30 voix sur les 41 conseillers présents et 4 procurations. Ismaïla Daffa Sonko, son unique adversaire, a obtenu 15 voix. Elu à l’unanimité, Assane Seydi devient son premier adjoint. «Je compte accomplir cette mission dans l’abnégation, la joie et la conviction de servir la commune», a déclaré le nouveau maire de Goudomp après son installation. Malang Cissé invite toutes les forces vives de la commune à se joindre à l’équipe municipale pour relever les multiples défis. Il a ainsi tendu la main à l’opposition et s’est félicité du jeu démocratique qui voudrait que la majorité gouverne et que l’opposition s’oppose. Toutefois, le successeur de Abdoulaye Bosco Sadio souligne que «de plus en plus, on va vers une démocratie participative, nécessitant l’implication de tous dans la construction de la cité». Et cela, ajoute-t-il, «dans le respect des lois et règlements de ce pays».