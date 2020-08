Le film du réalisateur franco-ivoirien, Philippe Lacote, est en sélection officielle à la 77e Mostra de Venise. La Nuit des Rois, son film, est une co-production entre Yennenga Production (Sénégal), Banshee Films (France), Wassakara Productions (Côte d’ivoire) et Peripheria (Canada). Le film, qui a bénéficié d’un financement du Fopica, est une incursion au cœur de la Maison d’arrêt et de correction (Maca) d’Abidjan. «La prison d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec la tradition de “Roman”, un rituel qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit. Un jeune pickpocket est désigné. “Roman” ne sait pas raconter mais il est hanté par une seule histoire, celle du chef microbe Zama King», c’est en cela que se résume ce film dans lequel des jeunes techniciens sénégalais ont participé.

Trois autres films représenteront le continent. Il s’agit de L’homme qui avait vendu sa peau de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, Zanka Contact du réalisateur marocain Ismaël El Iraki et A Fleur de Peau de l’Algérienne Meriem Masraoua. Prévue du 2 au 12 septembre, la Mostra de Venise sera le premier grand événement cinématographique international à avoir lieu physiquement depuis le début de la pandémie du coronavirus.

Avec Awotélé