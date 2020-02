C’est une information Sport­mania. D’après le très bien informé site ivoirien, la Fédération ivoirienne de football (Fif) serait sur le point de se débarrasser du sélectionneur Ibrahim Kamara.

La décision aurait été prise jeudi dernier dans la soirée lors d’une réunion du Comité exécutif de l’instance. Les raisons sont pour l’heure assez confuses.

Kamara est à la tête des Eléphants depuis 2018 et le départ du Belge Marc Wilmots. A un peu plus d’un mois des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Can 2021, c’est une décision qui si elle est confirmée, va faire parler.

La Côte d’Ivoire compte 3 points en 2 matchs dans ces qualifications après un succès (Niger) et 1 défaite (Ethiopie). Prochaines sorties contre Madagascar en double confrontation.

Selon certaines indiscrétions, Kamara Ibrahim ne serait pas en odeur de sainteté avec les dirigeants de la Fif. Selon le site, coach Kamara a été la victime de mauvaises langues qui l’auraient discrédité auprès de Sidy Diallo, le président de la Fif. Selon la même source, la Fédération devrait communiquer sur ces nouvelles décisions «dans un peu moins de 48 heures».

En tout cas, ce serait une très grosse surprise si ces bruits de couloir venaient à être confirmés. Plusieurs conséquences en découleraient dont un appel à candidature pour trouver un nouvel entraîneur alors que la Côte d’Ivoire est engagée dans les éliminatoires de la Can 2021 avec une prochaine sortie prévue ce mois de mars. La réaction de la Fif est très attendue.