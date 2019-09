La Guinée poursuit sa quête d’un nouveau sélectionneur. Alors qu’une short-list de 5 noms avait été publiée il y a quelques jours, une nouvelle liste de techniciens à interviewer est dévoilée. Ce vendredi, la Feguifoot (Fédération guinéenne de football) révèle une liste de 17 noms pour succéder au Belge Paul Put, remercié à l’issue de la Can 2019. On y retrouve de grands noms tels que l’ancien coach de l’Italie et champion d’Angleterre avec Leicester, Claudio Ranieri. Le Portugais Paulo Duarte, le Belge George Leekens, l’Allemand Antoine Hey, le Suisse Raoul Savoy, le Roumain Florin Motroc, le Slovaque Joseph Chovance, le Néerlandais Johammes Hendri­kus, le Serbe Zlatco Kranjcar et les Français Daniel Bréard, Didier Six, Denis Lavagne postulent également au poste. Des Africains dont le Ghanéen Charles Akunnor, le Congolais Florent Ibenge ou encore l’Ivoirien François Zahoui et l’Algérien Kamel Djabour figurent sur la liste. Un Guinéen est retenu. Il s’agit de l’ancien sélectionneur Kanfory Bangoura. La Feguifoot n’était pas contente de la short-list composée uniquement de 5 techniciens français, il y a quelques jours.

