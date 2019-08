Si de nombreuses rumeurs ont annoncé récemment Vahid Halilhodzic sur le blanc des Lions de l’Atlas du Maroc, Laurent Blanc est également dans la course à la succession de Hervé Renard. La Fédération s’apprête à dévoiler son choix final.

En effet, présidé par Fouzi Lekjaa, le Comité directeur fédéral devrait tenir ce jour une réunion au siège de l’instance dirigeante du football marocain à Rabat. A l’ordre du jour, figure un seul point qui est celui de choisir le nouveau sélectionneur national.

Deux candidats sont en lice, Vahid Halilhodzic et Laurent Blanc. Le premier est annoncé, depuis plusieurs jours, comme le futur sélectionneur des Lions de l’Atlas. Mais le Français, qui se trouve au Maroc depuis mercredi soir pour rencontrer le patron de la Fédé, est revenu dans la course. L’ex-entraîneur du Psg, qui vient de refuser le Zénith Saint-Petersbourg en Russie, pourrait donc doubler le Bosnien Vahid Halilhodžić. Ce dernier était sur le point d’être nommé avant que le nom de Laurent Blanc n’apparaisse comme probable futur entraîneur.

Faut noter que le Franco-Bosniaque, Vahid Halilhodzic, était en train de négocier sa rémunération et ses objectifs avec la Fédé. Il avait été retenu que le salaire de Vahid ne devrait pas dépasser les 900 000 dirhams dans un premier temps. Ce niveau de rémunération pourrait augmenter si jamais l’ancien entraîneur du Fc Nantes arrive à atteindre les objectifs assignés. D’ailleurs, cette histoire de rémunération a été l’un des points les plus compliqués à négocier. Reste à savoir si les deux parties sont tombées d’accord au point de voir Laurent Blanc entré en jeu…