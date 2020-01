Le Semi-marathon de la Somone est prévu ce samedi 1er février 2020. Cette 25ème édition, qui sera une course entre terres et lagunes, propose une épreuve de 10km et une de 21km (en course ou marche).

Eiffage Sénégal qui accompagne cet évènement depuis 20 ans sera encore un partenaire officiel de cette édition. Dans la même foulée, un stand de toutes les entités d’Eiffage au Sénégal sera aménagé pour présenter les projets et actions dans le sport dudit groupe. De même on annonce qu’un groupe de plus de 100 coureurs d’Eiffage sera mené par le Pdg lui-même, Gérard Sénac.

Le Semi-marathon de la So­mone apportera aussi sa contribution pour les préparatifs des Joj 2022 à travers notamment la présence du Cnoss dans le village marathon.

C’est donc à un rendez-vous spécial que les amateurs de course à pied auront droit ce samedi sur la Petite Côte. A vos marques…

