Au Sénégal, on s’est engagé dans la noble tâche de rendre propre notre environnement. Mais à la pratique, on se rend compte que ce n’est pas facile, parce que plusieurs préalables ne sont pas réalisés. Nous n’avons pas les moyens de transformer les détritus que nous produisons. Le dépôt de Mbeubeuss ne peut plus supporter plus que les déchets qui y sont actuellement entreposés, et aucune autre localité ne veut plus en accueillir d’autres. Comment réussir le défi de la propreté dans ces conditions ?