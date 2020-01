48h après la première journée de nettoiement, le Président Sall a fait le débriefing de la matinée consacrée à l’opération «Sénégal propre» lors de la traditionnelle levée de couleurs au Palais. «L’avènement de ce ‘’Sénégal zéro déchet’’ dépendra de la volonté des citoyens. L’Etat sera à leur côté pour mettre les dispositifs qu’il faut, les moyens et la réglementation pour accompagner ce vaste programme», a déclaré Macky Sall. Il a néanmoins salué la «forte mobilisation des Sénégalais» après avoir rappelé que le lancement de la campagne «Sénégal zéro déchet» était un «moment important de mobilisation citoyenne nationale» contre l’insalubrité publique et l’occupation anarchique de la voie publique. Macky Sall a invité à «changer nos modes de fonctionnement en polluant moins et en gaspillant moins». Il a affirmé avoir demandé au gouvernement de «réfléchir sur des procédures adéquates pour pouvoir dépasser les décharges publiques et passer à la valorisation des déchets».