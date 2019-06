L’affaire Aliou Sall-Bbc continue de faire réagir les hommes politiques sénégalais. Hier, c’était au tour de la Convergence libérale patriotique (Clp) de se pencher sur cette affaire. Serigne Mbacké Ndiaye, coordonnateur de cette structure de la mouvance présidentielle, voit «une tentative de déstabilisation du pays à partir de l’intérieur parce qu’on n’a pas réussi à le faire à partir de l’extérieur». L’ancien ministre sous Wade croit donc à «un vaste complot» contre l’Afrique qui, selon lui, est parti de la crise libyenne. «Quand Kadhafi a été liquidé physiquement, on a vu les conséquences : Le Mali a été déstabilisé, les terroristes sont en train de frapper le Niger, le Bénin, le Togo, le Nigeria. Il ne reste que le Sénégal comme verrou. Les services de défense et de sécurité sont sur le qui-vive parce qu’ils savent qu’il y a des forces occultes qui ne cherchent que le pétrole, le gaz, l’or de notre pays», a-t-il dit. Bien engoncé dans son boubou traditionnel, Serigne Mbacké Ndiaye a invité les Sénégalais à rester «vigilants» et à refuser «la manipulation d’où qu’elle vienne». M. Ndiaye souligne par ailleurs les limites de l’enquête de la Bbc qui met en cause Aliou Sall, Petro Tim et Bp. «Quelqu’un qui veut faire une enquête sérieuse sur le pétrole, ne peut pas ne pas donner la parole à la Sar, à Petrosen ou au ministre de l’Energie. Alors, si on tend le micro à d’autres, cela veut dire qu’il y a anguille sous roche», relève-t-il.

Stagiaire