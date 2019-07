Le président directeur général du groupe Gfi informatique était en visite de courtoisie à Dakar, dans une perspective d’ouverture prochaine d’une filiale de Gfi informatique au Sénégal. Vincent Rouaix a rencontré durant ce séjour de deux jours des personnes clés du secteur public et privé, notamment le ministre en charge du Plan Sénégal émergent, Cheikh Kanté, le directeur général de l’Adie, Cheikh Bakhoum, et le directeur de Cabinet du ministère de l’Economie numérique et des télécommunications. L’idée était pour M. Rouaix d’expliquer ses ambitions sur le marché sénégalais et sa volonté de proximité avec ses clients dont Patisen, l’Ansd, la Sde. Dans son approche de «rapprochement avec une société locale», le Gfi informatique ambitionne de devenir l’un des cinq premiers acteurs en informatique dans le pays à court terme, grâce à une offre adaptée.

ksonko@lequotidien.sn