Entre le Sénégal et le Maroc, il y a le pont de la Tidjania. Par conséquent, la Royal air Maroc, présente au Sénégal depuis plus de 60 ans, veut en profiter pour consolider sa présence à Dakar. Elle a signé hier un partenariat entre les différentes familles de cette confrérie pour assurer le transport des fidèles, qui vont effectuer leur pèlerinage à Fez, où repose le guide de cette Tarikha. Il s’agit d’une convention entre les familles de Tivaouane, de Médina Gounass et omarienne et la compagnie marocaine pour faciliter et promouvoir la Ziara de Fez où se rendent chaque année des milliers de Sénégalais.

Ce partenariat prévoit la promotion de l’offre auprès de la communauté tidiane au Sénégal et la formalisation de l’appui de la compagnie aux actions entreprises par la confrérie avec notamment l’octroi de facilités de transport aux hauts représentants de la confrérie, mais aussi l’offre d’un tarif préférentiel pour les individus, qui voudraient se rendre dans la ville sainte marocaine. Il y a aussi le soutien aux évènements religieux organisés par la confrérie à l’occasion des gamous, des journées culturelles religieuses et des activités organisées par des dahiras.

L‘ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Barrada, salue ce partenariat, qui vient renforcer les liens d’amitié et fraternité qui existent entre les Peuples marocain et sénégalais. «En développant des actions communes, cela augmenterait les flux de pèlerins entre la communauté Tidiania et la ville de Fez. Dans ce sens, je réitère mon engagement à maintenir l’attractivité de l’offre touristique religieuse du Maroc», s’engage le diplomate. En écho, Yassine Tazi, Directeur régional de la Ram, a rappelé qu’une offre spécialement dédiée au pèlerinage communément appelé «Ziara» est en phase de finalisation avec les agences de voyage spécialisées en vue de stimuler le tourisme religieux. «On va faire le maximum pour promouvoir le tourisme religieux, pour aider les Tidianes à effectuer les voyages dans les meilleures conditions», a-t-il dit sous le regard rassuré des religieux, qui pourront «voyager dans les meilleures conditions à des tarifs accessibles pour aller se recueillir auprès de l’érudit Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, fondateur de la confrérie Tidiania».

