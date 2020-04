17 personnes sont déclarées positives au coronavirus (Covid19) sur 313 tests virologiques réalisés. Selon la directrice de la Santé et de l’action publique, il s’agit de 15 cas contacts suivis et de 2 issus de la transmission communautaire. A en croire Mme Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ces cas communautaires viennent des communes de Derklé et de Guédiawaye.

Présentement, il y a 143 patients qui sont sous traitement dans les différents centres dédiés à la prise en charge de maladie dans le pays. «En outre, informe

t-elle, 9 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, portant le total à 220 guérisons.»En détails, il y a 6 nouveaux cas à Ziguinchor (11), 2 issus de Dakar Centre (22), 1 vivant à Guédiawaye (12), 3 proviennent de Goudiry (24) et 5 cas recensés à Dakar Sud (66 cas), qui restent la région médicale la plus touchée suivie de Dakar Ouest (62) et Touba (31). Jusqu’ici, il y a eu 245 contacts confirmés, 85 cas importés et 37 communautaires.

Présentement, il y a 143 patients qui sont sous traitement dans les différents centres dédiés à la prise en charge de maladie dans le pays. «En outre, informe

t-elle, 9 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, portant le total à 220 guérisons.»En détails, il y a 6 nouveaux cas à Ziguinchor (11), 2 issus de Dakar Centre (22), 1 vivant à Guédiawaye (12), 3 proviennent de Goudiry (24) et 5 cas recensés à Dakar Sud (66 cas), qui restent la région médicale la plus touchée suivie de Dakar Ouest (62) et Touba (31). Jusqu’ici, il y a eu 245 contacts confirmés, 85 cas importés et 37 communautaires