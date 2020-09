Les cas communautaires enregistrés hier ont été recensés dans 5 régions. Il s’agit des régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Fatick, et Ziguinchor. D’après le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur 1170 tests réalisés, 23 sont revenus positifs dont 7 cas contacts suivis par les autorités sanitaires, 1 cas importé et 15 cas communautaires.

Selon toujours le directeur de la Prévention, les cas graves sont dans une dynamique baissière. Ce jeudi, il y avait 24 cas graves pris en charge dans les centres de traitement. Mais hier, il n’y avait que 18, informe-t-il. A l’en croire, 92 patients ont été testés négatifs du coronavirus et sont déclarés guéris de cette maladie. Aucun cas de décès n’a été relevé, ces 24 heures.

Depuis le début de la maladie, 14 839 personnes sont déclarés positives dont 11 910 guéries 304 décédés et 2624 encore entre les mains des traitants. Le porte-parole du ministère de la Santé exhorte encore les populations à respecter les mesures individuelles et collectives.