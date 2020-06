Quatre nouveaux décès ont été enregistrés hier par les services sanitaires, portant ainsi à 64 le nombre de décès depuis l’apparition de la maladie dans le pays. Dans le même sillage, les cas positifs n’ont pas connu de régression. Sur 1 254 tests réalisés hier, 83 sont revenus positifs dont 64 contacts suivis et 19 issus de la transmission communautaire. Ils ont été recensés à Touba (4), aux Parcelles Assainies (2), à Grand-Yoff (2), Guédiawaye (2), Yeumbeul (2), Fass Mbao (3), Diamniadio, Diamaguène, Keur Mbaye Fall et Richard-Toll chacune 1 cas. Selon le directeur de Cabinet du ministre de la Santé, 80 patients ont quitté les différents centres de traitement des épidémies. Par contre, 22 autres qui se trouvent dans un état grave sont pris en charge dans les services de réanimation de Fann et de Principal.

A ce jour, 5 173 cas de coronavirus ont été recensés depuis le début de la maladie dans le pays dont 3 424 patients guéris, 64 sont décédés et 1 684 sont sous traitement.