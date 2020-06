Les cas importés ont refait surface depuis l’assouplissement des mesures barrières. En une semaine, 5 sont enregistrés dans le pays via l’Aéroport international Blaise Diagne. Hier, sur 1 010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs. Et parmi ces nouvelles contaminations au Covid-19, 88 sont issus des cas contacts suivis, 2 cas importés et 9 cas communautaires.

Le ministre de la Santé et de l’action sociale ne s’est pas trompé en disant que la bataille contre la pandémie du coronavirus doit se mener à Dakar. C’est la seule région hier à enregistrer les 9 cas issus de la transmission communautaires et répartis com­me suit : Sacré-Cœur (1), Pikine (1), Yoff (1) Hlm 5 (1), Cambérène (1), Keur Massar (1), Fass (1), Colobane (1), Ben Tally (1).

Selon Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la Santé, qui faisait hier le point de la situation nationale de la maladie, 111 patients sont déclarés négatifs donc guéris. Ils pourront repartir chez eux. D’après toujours la Dg de la Santé, 14 patients sont dans un état grave. Quant aux autres mala­des, leur état de santé est stable.

A ce jour, le Sénégal a dénombré 4 427 cas de Covid-19 dont 2 699 guéris, 1 678 patients sous traitement dans les différents centres hospitaliers du pays et 52 décès. 3 nouveaux décès se sont ajoutés au 49 annoncés hier matin. La directrice générale de la Santé exhorte les citoyens au respecte des mesures barrières.