Le directeur de la Prévention a annoncé hier la contamination de 17 personnes au Covid-19 sur un échantillon de 1105 tests réalisés. Ce chiffre témoigne de la tendance baissière de la maladie dans le pays. Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, ces nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 5 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale, 5 cas importés enregistrés à l’Aibd et 7 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (5) et Matam (1) et Passy (1). D’après le porte-parole du ministre de la Santé, aucun décès n’a été enregistré.

Le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye d’informer en outre que 66 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris au moment où 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Selon toujours Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le Sénégal a comptabilisé depuis le 2 mars dernier, date de l’apparition de cette maladie, 15 348 cas positifs dont 316 décès, 13 637 guéris, 1394 personnes encore sous traitement.