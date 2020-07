Les cas positifs au coronavirus ont considérablement baissé ces deux derniers jours. Mais, cet espoir n’était que de courte durée. Car sur 804 tests réalisés hier, 126 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 15, 67%. Et parmi ces cas, 90 sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale, 2 sont importés via l’Aéroport international Blaise Diagne et 34 sont issus de la transmission communautaire contrairement à ce mardi où il y en avait 10 seulement. Ils ont été dépistés dans plusieurs localités du pays. A Ziguinchor (6), Popenguine (3), Cambérène (2), Keur Mallé à Tivaouone (2), Mbao (2), Parcelles Assainies (2), Pikine (2), Pout (2), Touba (2), Derklé (1), Dieuppeul (1), Guédiawaye (1), Khombole (1), Liberté 3 (1), Liberté 6 (1) Maristes (1), Ouest Foire (1), Passy (1), Rufisque (1) et Saint-Louis (1).

D’après Dr El Hadji Mamadou Ndiaye qui faisait le point du jour, 25 patients ont été testés négatifs donc guéris. «Ils pourraient rentrer chez eux», a-t-il rassuré. A en croire le directeur de la Prévention, 3 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés et 37 sont dans un état grave. Ils sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le Sénégal comptabilise 8 369 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie le 2 mars dernier. Cependant, il faut relever que 5 605 sont guéris de ce fléau, 153 décédés et 2 610 encore sous traitement.