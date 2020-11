Après plus d’une semaine où les cas positifs ont connu une tendance baissière, la maladie semble reprendre du poil de la bête. Hier, sur 740 tests réalisés, 18 sont revenus positifs. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye annonce qu’il s’agit de 10 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 8 cas issus de la transmission communautaire. D’après le directeur de la Prévention, aucun cas n’a été importé. De même, aucun décès lié à la maladie du coronavirus n’a été enregistré hier.

Mieux, informe-t-il, 28 patients ont été testés négatifs donc déclarés guéris. Huit mois après l’apparition de cette maladie, 15 668 personnes ont été affectées dont 15 273 guéris, 326 décès et 68 sous traitement dans les centres de traitement. Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte toujours les citoyens au respect des mesures.