La liste des personnes touchées par le coronavirus ne cesse de s’agrandir. D’après le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, 27 nouveaux cas ont été enregistrés suite aux tests virologiques réalisés sur 1154 personnes. D’après le directeur de la Prévention, il s’agit de 8 nouvelles personnes infectées issus des contacts suivis et 19 cas communautaires.

Ces derniers ont été localisés dans des quartiers de Dakar et dans diverses localités de l’intérieur du pays, notamment à Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis. Le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye informe aussi du décès d’un patient lié au Covid-19, portant à 301 le nombre de personnes mortes depuis le début de la pandémie.

Selon toujours le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, 128 patients ont recouvré la santé après avoir été testés négatifs au coronavirus. Mais 29 sont encore dans un état grave dans les différents centres de traitement.

Le pays compte, à ce jour, 14 645 personnes ayant contracté le virus depuis l’apparition de la maladie. Parmi elles, 11 051 ont recouvré la santé et 3293 sont encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’action sociale rappelle le respect des mesures barrières afin d’éviter la propagation de la maladie.