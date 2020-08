Quand le Sénégal a atteint pour la première fois le chiffre de 177 nouvelles contaminations, les autorités sanitaires avaient estimé que le pic de la maladie du coronavirus est atteint. La déclaration était du ministre de la Santé lors du 3e bilan mensuel de la maladie du Covid-19. Mais comme un leitmotiv, ce chiffre est revenu hier sur un échantillon de 1917 tests réalisés pour contredire cette assertion.

Au regard de l’évolution de la maladie dans le pays, le pic est encore loin d’être atteint. On pourrait s’attendre les jours à venir que ce chiffre soit dépassé de loin, après le retour des citoyens qui étaient à l’intérieur du pays pour passer la fête de la Tabaski en famille.

Selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, parmi les personnes infectées figurent 159 cas contacts suivis par les services sanitaires et 18 autres issus de la transmission communautaire recensés aux Parcelles Assainies (3), Ouest Foire (3), Ouakam (2), Grand-Dakar (1), Guédiawaye (1), Mamelles (1), Mbour (1), Diofior (1), Rufisque (1), Nioro (1), Tambacounda (1), Médina (1) et Thiès (1).

En outre, il a annoncé 5 nouveaux décès liés au Covid-19 et 33 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation. Mais 113 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, rassure-t-il en indiquant aussi que l’état de santé des autres patients est stable.

Le Sénégal comptabilise à la date d’aujourd’hui, 10 715 cas de Covid-19 dont 7101 guéris, 223 décès et 3390 patients sous traitement. Ce qui amène le directeur de la Prévention à inviter les citoyens au respect des mesures barrières.