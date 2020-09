Le seul bémol noté hier dans la régression des nouvelles contaminations du coronavirus, c’est le retour des cas importés. Sur 1 261 tests réalisés, 43 sont revenus positifs. A en croire le directeur de la Prévention, il s’agit de 22 contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 4 cas importés et 17 issus de la transmission communautaire. Ces cas importés proviennent tous, ces jours-ci, de l’aéroport international Blaise Diagne. D’après le Dr Ndiaye, 143 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Ils pourront regagner leurs domiciles respectifs. Mais en dehors de ces chiffres rassurants et réconfortants, 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.

Le Sénégal en est à ce jour à 14 193 cas déclarés positifs depuis le début de la maladie. Parmi ces derniers, 10 350 ont recouvré leur santé, mais 293 sont emportés par le virus et 3549 sont sous traitement. Le directeur de la Prévention exhorte encore les citoyens au respect des mesures barrières.