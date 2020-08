La maladie à coronavirus ne va pas de sitôt quitter le pays. Les cas importés (2) ont refait surface hier via l’Aéroport international Blaise Diagne et les nouvelles contaminations et les cas issus de la transmission communautaire ont pris une courbe ascendante. Cela remet au goût du jour la défaillance du système de la sécurité sanitaire tant décrié en cette période de pandémie du Covid-19.

Selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, 106 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 1241 personnes testées à cette maladie dont 77 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 27 cas issus de la transmission commu­nau­taire recensés à Dakar (11), Saint-Louis (2), Thiès (2), Bignona (1), Diourbel (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Khombole (1), Kolda (1), Malem Hoddar (1), Pout (1), Sokone (1), Tivaouane (1), Touba (1) et Ziguinchor (1).

Par ailleurs, 68 patients sont testés négatifs et déclarés guéris, a indiqué le Dr Ndiaye qui faisait hier le point de la situation du jour. Selon toujours lui, 38 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation des centres de traitement.

D’après le directeur de la Prévention et par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé, 4 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ce mardi.

Mais, fait-il remarquer, «l’état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement».

Le Sénégal a enregistré 10 538 cas positifs au Covid-19 dont 6988 guéris, 218 morts et 3331 personnes encore sous traitement depuis le début de cette maladie au mois de mars dernier. Le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye invite encore une fois les citoyens au respect des mesures barrières afin de poser le garrot et éviter sa propagation.