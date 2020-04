C’est une bataille de longue haleine que nous impose le Covid-19. Le médecin-chef du district sanitaire de la capitale sucrière a fait le point sur la lutte contre la pandémie. Et il y a stabilité dans la ville. Il dit : «Depuis le premier cas positif déclaré le 29 mars dernier, 130 contacts ont été identifiés, dont 20 à haut risque qui ont été confinés et suivis. A ce jour, seuls 5 d’entre eux sont suivis pour quelques jours encore. Les autres ayant été autorisés à rejoindre leur famille.»

A Richard-Toll, le maire multiplie les initiatives pour essayer d’endiguer la propagation du coronavirus. Il a procédé à une opération de désengorgement et de déguerpissement du marché de Khouma, fermé au préalable pour quatre jours. Selon Amadou Mame Diop, «l’objectif recherché à travers ces opérations menées dans le plus grand marché de la commune est de dégager les voies de passage et de circulation et les élargir afin d’assurer aux commerçants et à leurs clients une sécurité sanitaire adéquate pendant cette période assez particulière». L’édile de Richard-Toll a aussi procédé au lancement d’une grande opération de désinfection de la ville dans l’autre grand marché et aussi au marché Escale.