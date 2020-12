Le médaillé olympique Amadou Dia Ba redonne le sourire aux 230 élèves de l’école «Demain Ensemble» de Mbour. Cette école située à Saly et fréquentée par des malvoyants, des handicapés physiques, des sourds-muets et des enfants valides et qui promeut l’éducation inclusive, va davantage assurer sa mission grâce à cet athlète de haut niveau qui a fait les beaux jours de l’athlétisme sénégalais.

Venu hier à Mbour, l’ancien champion d’Afrique du 400 m haies, qui n’est pas à son premier geste dans cette école, a offert encore aux pensionnaires de cet établissement du matériel scolaire, notamment des cahiers, des stylos et des denrées alimentaires. Un acte de haute portée sociale qu’il vient de poser après celui de l’école Mbaye Diagne Dégaye ex-Médina 3. Le directeur du Centre africain de développement de l’athlétisme (Aadc) entend donner des chances de réussite sociale à tous ces pensionnaires.

Selon Amadou Dia Ba, cette école doit être soutenue. «Le directeur Monsieur Deh, un enseignant à la retraite, est un homme engagé malgré son handicap. C’est pourquoi il doit être soutenu. Nous le soutenons avec désintéressement. Nous continuerons à le faire tant que le Bon Dieu lui prêtera vie», a-t-il déclaré.

A en croire le directeur de l’Aadc, ce geste est une façon à lui de rendre la pièce de la monnaie. «J’ai été soutenu, mais j’ai également réussi ma reconversion grâce à l’école sénégalaise où j’ai été encadré par des grands éducateurs. C’est pourquoi je conseille aux élèves de respecter leurs enseignants, mais aussi de suivre les enseignements afin de devenir des citoyens modèles pour servir leur pays à tous les niveaux et en toutes circonstances», a conseillé Dia Ba.