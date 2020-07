Le ministre de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, a remis, jeudi, à la famille de El hadji Amadou Dème, 1075 exemplaires de la dernière mouture des 20 volumes de l’ouvrage «Diyahou Nayiraïni» rédigé par ce guide religieux entre 1938 et 1959. Le Diyahou Nayiraïni (Eclat du soleil et de la lune en français), est considéré comme l’une des plus grandes réalisations dans le domaine de l’édition religieuse au Sénégal. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du nouveau Khalife général de la famille de El hadji Amadou Dème, Serigne Cheikh Omar Dème. Ce dernier a été intronisé comme quatrième khalife de Sokone, après le décès de son frère, Cheikh Omar Ahmad Dème, survenu le 24 mai dernier. «Aujourd’hui est un jour historique pour Sokone et pour le Sénégal. Personne ne doute que Sokone a toujours été une ville du savoir, une ville de référence. Nous devons nous inspirer de El hadji Amadou Dème et de son Diyahou Nayraïni», a déclaré le maire de Sokone, Mamadou Moustapha Guèye. Le ministre porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly, a pour sa part salué le «travail ô combien important» mené par la Commission technique sous la tutelle de l’historien Iba Der Thiam.

Avant la cérémonie, le ministre de la Communication et de la culture, Abdoulaye Diop, a inauguré la nouvelle bibliothèque El Hadj Amadou Dème. Selon lui, cet ouvrage, édité par la maison Albouraq, répond «désormais aux normes éditoriales internationales». Il a sollicité les prières de la famille afin que le Sénégal soit préservé de la pandémie de Covid-19.

Le porte-parole de la famille, Bassirou Dème, a retracé l’historique de la réédition du manuscrit depuis le Président Léopold Sédar Senghor, et salué la contribution que ses successeurs à la tête de l’Etat sénégalais ont apportée à cette réalisation. Il a adressé une mention spéciale au Président Macky Sall et à son gouvernement pour avoir honoré tous leurs engagements. L’ouvrage inventorie les opinions de plusieurs jurisconsultes (Mâlik Ibn Anas, Ash-Shâfi’î, Ahmad Ibn Hanbal) sur «les questions les plus controversées de la religion islamique». Le Diyahou Nayiraîni a été réédité le 16 août 2018 à l’initiative du président de la République, Macky Sall, à la suite de la création d’un comité scientifique mis en place à cette fin par le ministre de la Culture de l’époque, Abdou Latif Coulibaly.

Aps