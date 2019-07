Les Lions ont doublé le Quart et réveillé tous les opportunistes. Chacun s’apprête à voler au secours de la victoire finale attendue et espérée. En commençant par les politiciens, de tous bords, ceux du pouvoir comme de l’opposition. Qui veulent chacun, indiquer à l’opinion qu’ils sont solidaires des joueurs, et vibrent avec le Peuple. En finissant par les charlatans. Les uns et les autres veulent faire croire que leur contribution à la victoire a été la plus déterminante. Comme quand les vessies deviennent des lanternes.