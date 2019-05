Dans un entretien avec Natural Evolution, repris par Wiwsport, Fabien Richard, préparateur physique, a parlé de la forme physique de Sadio Mané qui fait partie de ses clients. «J’espère que les autres ne vont pas le prendre mal ? mais je pense que Sadio Mané est au-dessus des autres. On l’a eu à Southampton pendant deux saisons. Mané, c’est une machine. Et actuellement, il est presque du niveau du Ballon d’Or. Il fait partie du top 10 mondial.»

En dehors de ses séances avec le joueur, il explique que Sadio Mané est dans la continuité à Anfield. «A Liverpool, Klopp a une relation exceptionnelle avec les joueurs. Sadio Mané est un titulaire indiscutable dans ce club.»

Selon lui, Mané est un joueur déterminé dans son travail et qui fournit beaucoup d’efforts pour atteindre ses objectifs. «On faisait toute la semaine habituelle et le jeudi on travaillait sur son point fort, l’explosivité à fond. C’est un excellent joueur et il le doit sans doute à lui-même.»

Sadio Mané nominé pour le prix «Joueur de l’année des fans»

A huit jours de la finale de la Ligue des champions qu’il jouera avec Liverpool face à Totten­ham, Sadio Mané vient d’être nominé pour le prix de Joueur de l’année Pfa, un sacre qui sera défini par le vote des fans.

Un trophée que le vote des fans du championnat décernera à l’un des six nominés de cette édition. Il s’agit bien sûr de Sadio Mané, son coéquipier Virgil Van Dijk (Liverpool), Sergio Aguero, Bernardo Silva, Raheem Stirling (City) et Eden Hazard (Chelsea). Sadio Mané a cette fois la chance de sortir vainqueur de cette compétition puisqu’il a apparemment fini de conquérir le cœur des supporters anglais de clubs confondus.