Mélange

Amath.

Des Mots

Nos Maux

Cœur

Corps

Esprit

Liberté, libertés, libération

Lumières du Néant, ombre portée du Céans.

Cataclysme cyclonique

Point d’orgue d’un cycle évanescent.

*

Jah Jeuf fils du Peuple,

Berger d’étoiles constellaires.

Promesse. Promise. Prométhée.

Feu. Action. Bris et débris.

Liens. Liant. Cause.

Peuple. Surgissement. Dénouement.

Exeat. Renouement. Accomplissement.

Corps à corps

Cœur à Cœur

Guerre Paix

Unité et lutte

Unité de lutte.

Des luttes. Internationalisme. Universalisme

*

Un et Multiple.

Amo, Amas, Amat, Amath

(J’aime, Tu aimes, Il, Elle aime Amath)

Diraient d’un même Chœur De tout Cœur le citoyen, le plébéien ou praticien

L’indigène et l’indigent

de la cité

Dans la langue Antique de Romulus et Remus

D’Esope, de Molière, De Kocc, de Chaka Zulu

*

Preux chevalier des nobles causes

D’un élan déployé urbi et orbi

Firmament scintillant de mille lunes

Mille soleils. Mille étoiles

Antre et replis de l’Ame Généreuse

Esthétique. Extase. Béatitude.

Sens, Histoire. Panthéon.

Massalik1. Jinane2. Firdawsi3

Kédougou, Ndar, Dakar, Bamako

Alger, Prague, Paris, Dakar

Saint-Louis Capitale.

Afrique, Monde, Univers

Senghor, Majmouth, Seydou

Thorez, Fanon, Guevara,

Camarades, compagnons, intermittents,

Amitiés, complicités, connivences

Errances. Itinéraires. Itinérances.

Initiation, initiative, résistance,

Alternance, alternative, combat,

Tous les jours, toujours

Jarama Babette,

Famille, fratrie, unité

Salam Combattant.

One love !

Babacar Touré

1 “Massalikoul Jinane” Les chemins du paradis,

célèbre poème de Serigne Touba

2 Paradis

3 Le meilleur des Paradis