Coumba Diallo alias Queen Biz a présenté à la presse son 3e album, Puissance 3. Devant la presse, elle explique que le titre est bien réfléchi. «Il représente mon 3e album. Je me suis dit que Queen Biz reviendra en puissance dans ce 3e album», précise-t-elle. L’album, qui fait suite à «Maux croisés» et «Eksina», est une œuvre à vocation nationale et internationale, à en croire son auteur qui a visité divers univers sonores avec la collaboration de beat-makers du Nigeria, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Mis à part l’intro qui est un hommage à sa danseuse décédée avant la sortie, l’album est composé pour l’essentiel de chansons d’amour, mais aussi d’un opus dédié à l’international sénégalais Sadio Mané. Queen Biz défend par ailleurs ses choix sonores et thématiques. «Tout est amour dans la vie. C’est notre mission sur terre. Le Tout-puissant a dit aimez-vous les uns les autres. Je suis comme Sadio Mané. Les Sénégalais nous critiquent, or nous représentons notre pays à travers le monde. En plus, Sadio est un parent (…). Cette chanson Doyna, c’est un cri du cœur. J’avais des choses à dire et c’est à travers cette chanson que je me suis défoulée», fait-elle savoir. La gent masculine a eu sa dose également dans l’album. «Je ne pense pas que ce sont des piques jetées aux hommes. Les femmes ne sont pas méchantes, on les pousse à bout», justifie Queen Biz. Au finish, elle annonce «beaucoup de tournées nationales et internationales» et une date à Genève pour la Journée internationale de la femme.

Stagiaire