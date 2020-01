Une délégation de quatre membres du 12e gaïndé, le comité des supporters des équipes nationales du Sénégal, prendra part à la cérémonie de remise des Caf awards, les distinctions décernées aux meilleurs acteurs du football africain, a-t-on appris dimanche de son président, Seydina Issa Laye Diop. «Nous avons décidé d’aller supporter et accompagner nos représentants, Aliou Cissé et Sadio Mané, à cette cérémonie», a expliqué M. Diop dans un entretien téléphonique avec l’Aps. La cérémonie de remise des Caf awards aura lieu mardi à Hurghada, en Egypte, selon la Confédération africaine de football. Aliou Cissé et Sadio Mané «sont des modèles» pour les Sénégalais «et les jeunes surtout», a souligné Seydina Issa Laye Diop, rappelant que l’attaquant de Liverpool prend part à des investissements publics au Sénégal, avec ses propres moyens. «Sadio (Mané) n’hésite pas quand il s’agit de l’Equipe nationale», a-t-il souligné, ajoutant que le footballeur soutient des initiatives sociales dans son pays et «aide à la construction du lycée de sa localité». «On s’attend à ce que tous les deux (Cissé et Mané) montent sur la plus haute marche du podium», a ajouté M. Diop.