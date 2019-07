Pour leur quatrième participation, c’est la première fois que les Ecureuils du Bénin accèdent au deuxième tour d’une Coupe d’Afrique des Nations. Avec trois points, l’équipe de Stéphane Sessègnon a terminé parmi les quatre meilleurs troisièmes. Qualifié pour la Can à la dernière journée des éliminatoires, le «petit pays» continue d’écrire sa belle histoire.

Cet événement a fait réagir la plus haute autorité du pays. Le président de la République, Patrice Talon, a en effet adressé un message aux Ecureuils via sa page Facebook officielle : «Qualification laborieuse et historique. Bravo les enfants. Au prochain défi !» Avant de leur souhaiter bonne chance contre le Maroc ce vendredi.

Le Président malgache annoncé en Egypte

Son homologue de Mada­gascar n’est pas en reste car faut dire que personne n’attendait les Barea qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Can 2019. Mieux, les hommes de Nicolas Dupuis ont fini premiers de leur groupe après avoir battu l’ogre nigérian dimanche.

De quoi donner de la joie à tout le Peuple malgache y compris le président de la Répu­blique, Andry Rajoelina. Selon les informations de la Présidence et rapportées par Afrique­panorama, ce dernier sera présent en Egypte pour apporter son soutien à la sélection nationale en huitièmes de finale contre la Rd Congo ce dimanche.

Du coup, Andry Rajoelina a affrété un avion spécial pour que les supporters de l’Equipe nationale de football puissent assister aux huitièmes de finale de la Can.

Il faut dire que la victoire inattendue face aux «Super Eagles» a créé l’euphorie dans le pays du président de la Caf. Un voyage cependant pas totalement gratuit car il faudra débourser mais pas suffisant pour freiner l’ardeur des supporters qui comptent bien remplir le stade.

