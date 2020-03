Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 et probable futur vainqueur de la Premier League 2020, Sadio Mané veut se lancer dans le sport business et profiter de son image grandissante.

Selon le Telegraph parcouru par wiwsport.com, Sadio Mané a déposé sa marque «SM10» qui est maintenant sa propriété et se prépare à développer un ensemble d’activités autour. On l’a vu récemment porter des casquettes et des crampons personnalisés SM10, mais également utiliser de plus en plus ce sigle sur ses réseaux sociaux.

Pour comprendre son ambition, on peut prendre l’exemple de Cristiano Ronaldo qui a fait de CR7 une marque attractive, au cœur de nombreux partenariats lucratifs. CR7 a développé des partenariats avec des équipementiers sportifs, et lancé des investissements sur des sous-vêtements, des vêtements classiques, un musée, une chaine hôtelière, sans compter de nombreux investissements dans des business porteurs.

On peut donc imaginer avec cette nouvelle marque SM10 que Sadio Mané veut emprunter le même chemin et bâtir un empire autour de son image.

Ceci implique 2 exigences. D’abord Sadio Mané doit être en mode amélioration continue de ses performances et son image sur et en dehors du terrain qui doivent être toujours au top pour avoir de la valeur. Ensuite Mané doit être entouré de conseils de haut niveau en termes de communication, marketing, stratégie, investissements, finances et juridique pour faire les meilleurs choix et assurer ensuite une croissance rentable.

wiwsport.com