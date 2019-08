Le Stade Rennais peut le remercier. Si le club breton est leader de la Ligue 1 ce dimanche soir, Edouard Mendy y est pour beaucoup. Le gardien sénégalais a été impérial lors de la victoire à Strasbourg ce dimanche (2-0). Il est clairement à l’origine du tournant du match. Trois semaines seulement après son arrivée en remplacement de Tomas Koubek. «Ce n’est pas une surprise, Edou, je le connais», avoue son partenaire Mbaye Niang. «C’est un très grand gardien, il a beaucoup d’expérience», prolonge l’autre buteur du jour, Clément Grenier. «Il a été très bon, comme Romain (Salin) sur les deux premiers matchs. C’est super d’avoir deux très bons gardiens.»

Victime d’une fracture d’un doigt de la main gauche pendant la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégalais avait jusque-là laissé sa place à son binôme. Avec des performances comme celle réussie à Strasbourg, cela ne devrait plus trop arriver. Edouard Mendy est parti sur des bases très élevées. De quoi largement rentabiliser les 4 millions d’euros investis par son nouveau club pour le débaucher cet été. «Il a été très inspiré, pas que sur le penalty», apprécie son entraîneur Julien Stéphan. «Il a été très important dans le jeu aérien et a giclé au sol plusieurs fois quand il le fallait.» Comme sur cette ouverture de Koné pour Mothiba où il devance le Sud-Africain. Un exemple parmi d’autres. «Il a très bien communiqué avec nous, on a très bien communiqué avec lui. On ne peut qu’être satisfait de sa première», conclut le capitaine Damien Da Silva. En un match, Edouard Mendy a convaincu tout son monde.