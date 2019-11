Tottenham a détaillé ce mercredi après-midi les cinq personnes qui intègrent le staff technique des Spurs, en plus de José Mourinho. Joao Sacra­mento (30 ans), jusque-là adjoint de Christophe Galtier à Lille, rejoint son compatriote à Londres, tout comme Nuno Santos (46 ans), l’entraîneur des gardiens du Losc. Un autre Portugais, Ricardo Formosinho (63 ans), retrouve Mourinho après avoir travaillé avec lui comme observateur à Man­chester United. Carlos Lalin, Vénézuelien de 49 ans, le préparateur physique, était déjà aux côtés du «Special One» au Real Madrid, à Chelsea et à Man­chester United. Enfin Giovanni Cerra, Italien de 43 ans, sera l’analyste vidéo, comme à Chelsea et à Manchester United. Les «historiques» Rui Faria (adjoint) et Silvino Louro (entraîneur des gardiens) ne font plus partie du casting pour la première fois depuis que José Mourinho a quitté le Fc Porto.