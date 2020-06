Dimanche dernier a marqué quatre ans depuis que Liverpool a dépensé 34 millions de livres sur Sadio Mané. A l’époque, de nombreux fans de Liverpool ne savaient pas quoi penser de la signature. Oui, il était un joueur passionnant et avait été impressionnant à Southampton, mais valait-il vraiment autant d’argent ? Finalement, la réponse est oui, il valait chaque centime.

Depuis son arrivée en 2016, l’attaquant sénégalais a été sensationnel pour les Reds. En 163 apparitions, Mané a marqué 78 buts et est l’un des joueurs les plus importants du club. Ses performances ont aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions, la Super Coupe, la Coupe du monde des clubs et maintenant la Premier League au cours des 12 derniers mois.

Mais il y a une statistique qui incarne peut-être encore mieux son importance. C’est parce que l’enfant de Bambali n’a pas encore perdu un match de championnat à Anfield depuis son arrivée. La dernière défaite de Liverpool à domicile en Premier League a été contre Crystal Palace en avril 2017. Cependant, Mané n’était pas dans l’équipe ce jour-là en raison d’une blessure au genou. Et ses partenaires n’ont pas perdu depuis. Cela montre simplement la différence qu’il y a quand il est présent dans l’antre d’Anfield. Mohamed Salah accapare la plupart des gros titres, car il dépasse généralement Mané, tandis que Roberto Firmino reçoit beaucoup de félicitations pour son rythme de travail et sa compréhension du système de Jürgen Klopp. Pendant ce temps, le Sénégalais passe peut-être légèrement sous le radar. Mais il y a un argument à avoir qu’il est l’attaquant le plus important de Liverpool.

Après tout, avec Salah et Firmino blessés, c’est lui qui a mené la ligne lors de cette incroyable victoire 4-0 contre Barcelone la saison dernière. Bien qu’il n’ait pas marqué, il était un cauchemar constant pour la défense du Barça, créant un espace pour Divock Origi et Gini Wijnaldum pour en profiter. Les fans mentionneront les goûts de Alisson, Virgil van Dijk ou Salah lorsqu’on leur a demandé de nommer la meilleure signature de Klopp à Liverpool, mais Mané est véritablement là-haut.

Avec Senego