L’enquête nationale annuelle (2017-2018) sur les activités pénales des parquets des Tribunaux de grande instance (Tgi) sur les Procès-verbaux (Pv) inscrits au registre des plaintes par nature d’infraction, a montré que celle liée à la législation sur les stupéfiants est la plus commise avec 4 758 Procès-verbaux (Pv). Le vol (sauf vol de bétail), association de malfaiteurs arrive en deuxième position avec 3 526 plaintes. On note que les plaintes pour homicide ou blessures involontaires, défaut de maîtrise, mise en danger de la vie d’autrui ont fait l’objet de 2 166 Pv. Les infractions abus de confiance, faux et usage de faux 1 946 Pv, et escroquerie 1466. Dans cette liste, il y a aussi le vol de bétail qui a fait l’objet de 695 Pv. Pour le viol, attentat à la pudeur avec violence il a été dénombré 565 Pv. Au total, c’est 21 363 requêtes qui ont été enregistrées durant la période couvrant cette enquête.

Par ailleurs, c’est 7 368 retours de Parquet qui ont été dénombrés durant cette enquête. S’agissant des Procès-verbaux inscrits au registre des plaintes par Tribunal de grande instance (Tgi), il est noté 7 430 Pv pour le Tgi du ressort de la Cour d’appel de Dakar, pour Pikine-Guédiawaye 2655.

