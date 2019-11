Le projet de loi sur le statut et la Mutuelle de santé des artistes est en bonne voie. C’est du moins l’assurance du directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la communication en marge du point de presse sur les préparatifs du Salon des arts visuels. Demba Faye soutient qu’«il y a le premier projet qui est déjà envoyé au secrétariat général du gouvernement. Il suit son cours. Mais le texte est élaboré de manière consensuelle avec l’ensemble des artistes et le document est dans le circuit de probation. Pour ce qui est de la Mutuelle de santé, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la mutuelle. Et aujourd’hui, dans toutes les régions, les mutuelles sont en train de se mettre en place et de commencer à fonctionner», informe M. Faye.

Stagiaire