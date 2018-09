Lors de la réunion de son Secrétariat exécutif national hier, le Ps n’a ni confirmé ni infirmé une candidature en son sein pour diriger la Ville de Dakar. Tanor s’en remet à la décision de Benno bokk yaakaar.

Une rencontre à la mairie de Dakar Plateau, le 2 septembre, et une autre chez Ousmane Tanor Dieng le lendemain, depuis la révocation du maire de Dakar, Khalifa Sall, les Socialistes sont très actifs. Présenté comme le candidat de Tanor pour succéder à Khalifa Sall, Alioune Ndoye n’a pour le moment pas le soutien officiel des Verts de Colobane. Surtout qu’à côté de leur poulain, l’Afp aurait choisi Zator Mbaye pour défendre les couleurs progressistes au sein de la coalition. Une situation de divergences en apparence qui couverait dans Benno bokk yaakaar (Bby).

Lors de son Secrétariat exécutif national (Sen) hier, le Ps s’est gardé de toute action fragilisant l’équilibre de la coalition présidentielle. «Il est apparu dans la presse que Ousmane Tanor Dieng aurait souhaité la candidature d’un Socialiste (Alioune Ndoye) et à défaut qu’une Délégation spéciale soit installée à la Ville de Dakar. Le Parti socialiste dément avec la dernière énergie que de tels propos ont été tenus par son Secrétaire général», martèle Me Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti de Colobane. Pour le maire de Ourossogui, la succession de Khalifa Sall à la tête de la Ville de Dakar relève d’une question politique que le Ps va traiter au sein de Bby. «Etant dans une coalition, il est nécessaire pour le parti de se concerter pour trouver des stratégies politiques», explique Me Thiam, non sans préciser si Alioune Ndoye sera proposé comme candidat à la candidature au sein de Bby. Cette position du Ps se comprend, car jusqu’ici les candidatures de Alioune Ndoye et de Zator Mbaye n’ont été officialisées ni par les intéressés ni par leur formation politique respective. «La décision appartient au président de la République, chef de la coalition. C’est lui, en concertation avec les leaders de Benno bokk yaakaar, qui va désigner le candidat», souffle un conseiller municipal Bby.

Enfin Ousmane Tanor Dieng, ayant constaté la «bonne évolution» de la vente des cartes, prévoit de lancer les opérations de renouvellement des instances du Ps à partir du mois d’octobre. Pour cela, le Ps compte s’appuyer sur la campagne de collecte de parrainages pour vendre davantage de cartes.

