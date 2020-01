Maîtres incontestés de la Premier League avec 21 victoires et 1 nul en 22 matches, les Reds de Liverpool ont été tenus en échec hier en FA Cup par Shreswbury Town, une équipe de 3e division. Depuis, l’exploit créé par les joueurs de division inférieure fait le tour de la presse anglaise. Le match sera donc rejoué dans quelques jours, sur la pelouse d’Anfield, comme le veut la tradition en Angleterre en cas de match nul en Cup.

A la fin du match, Jurgen Klopp n’a pas manqué de féliciter les joueurs de Shrewsbury, mais en profite pour faire savoir qu’il ne sera pas présent pour le Replay. En effet, Klopp a clairement fait savoir qu’il mettra les U23 et qu’il ne sera pas sur le banc. Une décision qui fait polémique en Angleterre et qui a fait sortir Andy Holt de ses gongs. Selon le propriétaire du club d’Accrington, l’entraîneur de Liverpool doit être sévèrement sanctionné.

«C’est une bataille que la Fédération anglaise doit gagner ou leur compétition phare est totalement sapée. Liverpool a besoin d’être censuré et condamné à une forte amende. Ce n’est pas leur football. C’est le nôtre», a-t-il déclaré sur Twitter.