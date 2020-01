Le Real Madrid s’est présenté en Arabie Saoudite, hôte de la première édition de cette nouvelle Supercoupe d’Espagne (un final four avec demi-finales et finale), sans son trio offensif Benzema-Hazard-Bale, blessé. Mais l’équipe de Zinedine Zidane n’a pas eu besoin de ses stars pour étriller un très décevant Valence Cf lors de la première demi-finale, mercredi à Djeddah (3-1). Rarement mis en danger par un adversaire attentiste où Gameiro (un des trois Français titularisés par Albert Celades avec Kondo­gbia et Coquelin) s’est longtemps démené en pure perte seul en pointe, les Merengues ont aisément manœuvré. Très en jambes, ils ont fait la différence sur un corner direct de Kroos (16e), un joli mouvement collectif conclu par Isco (39e) et une merveille d’extérieur du droit de Modric (65e), avant de concéder un penalty dans le temps additionnel, transformé par Parejo (3-1, 90e+2). Le Real affrontera dimanche le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera ce jeudi le Fc Barcelone à l’Atlético de Madrid.

Lequipe.fr