Aïssata Tall Sall quitte l’As­semblée nationale après sa nomination au poste d’Envoyé spéciale. A la faveur de cette incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions nominatives, et parce que la parité exige qu’une femme remplace une femme, c’est la 3ème sur la liste nationale de Osez l’Avenir aux dernières Législatives qui va poursuivre son mandat. Et il s’agit de Soda Marème Ndiaye. Selon Seneweb, celle-ci, âgée de 27 ans, deviendra alors la benjamine de la treizième Législature. Célibataire sans enfant, Soda Marème Ndiaye est la présidente du Réseau des entrepreneurs numériques francophones (Renf). Elle est également chargée de projet «Citoyenneté active et participation des jeunes» à l’Ong «Citoyen actifs pour la justice».

Avec Seneweb