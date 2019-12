Il est resté aphone depuis son départ du ministère du Tourisme. Mame Mbaye Niang a brisé ce dimanche 1er décembre 2019. Invité de l’émission Grand jury de la Rfm, l’actuel Chef de cabinet du président de la République s’est dit favorable à la suppression de la mairie des grandes villes. En lieu et place de cette suppression, Mame Mbaye Niang estime qu’il faut renforcer le pouvoir des maires de communes.

Interpellé sur son silence, le chef de cabinet du président de la République explique que son rôle a changé s’est pourquoi il ne communique pas comme avant. « Je n’ai pas décidé de me taire. Je continue de faire mes activités politiques, mais comprenez que le poste de ministre, chef de cabinet du président de la République, ce n’est pas la même chose qu’un ministre de la jeunesse qui est à la pointe de la communication gouvernementale et des batailles politiques » a-t-il expliqué. Dorénavant, « j’ai suffisamment de travail avec ma nouvelle fonction qui fait de moi une interface entre le président et toutes les forces vives de la nation. Je suis en relation avec les militants du président, les militants de la majorité présidentielle, les opposants et la société civile. Aujourd’hui, j’ai une mission qui consiste à tisser des liens entre le président et ces forces là. J’ai une mission qui ne rime pas avec communication de défense ou communication de crise » a-t-il détaillé.